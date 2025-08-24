Un jugador de Resistencia se llevó más de $ 107 millones con la Poceada Chaqueña

El nuevo millonario acertó los cinco números y ganó el pozo de $ 107.429.337,19.

Un jugador de Resistencia acertó los cinco números y se quedó con el pozo de más de $ 107 millones de la Poceada Chaqueña. Fue en el sorteo N° 2.197, que premió al afortunado con $ 107.429.337,19.

Los números de la suerte fueron 23, 24, 48, 86 y 88. Con ese resultado, el apostador se alzó con la millonaria cifra, con la jugada hecha en la agencia N° 336-00.

Además, otras 74 personas acertaron cuatro números y se llevaron $ 255.235,51 cada una. Unos 1.717 jugadores ganaron $ 2.750,06 tras acertar tres números; y 19.412 salvaron la jugada.

El próximo sorteo se realizará el martes, a las 21, y se pondrá en juego un monto aproximado de $ 46.192.379,70.

Comentarios