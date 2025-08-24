Primera Nacional: empate agónico de For Ever ante Agropecuario

El Negro lo perdía 1 a 0, pero lo igualó en tiempo de descuento, a través de Joaquín Mateo, y quedó octavo en la tabla.

Chaco For Ever salvó un punto sobre la hora, como local, ante Agropecuario, por la fecha 28 de la Primera Nacional, y ahora está octavo en la Zona B, el último puesto de clasificación al Reducido por el segundo ascenso.

El Negro perdía 1 a 0 desde los 16 minutos de juego, con un gol de Rodrigo Mosqueira, en medio de un mal primer tiempo para el local.

Sin embargo, de tanto buscar, con más empuje que juego, llegó al merecido empate, cuando ya se jugaba el sexto minuto de adición, a través de Joaquín Mateo.

Así, el equipo de Ricardo Pancaldo rescató un empate cuando el partido ya parecía perdido, y volvió a sumar después de las últimas dos derrotas (ante Gimnasia de Mendoza y Gimnasia de Jujuy).

Con este resultado, For Ever suma 44 puntos, y quedó octavo en la Zona B, la última ubicación de clasificación al reducido por el segundo ascenso.

En la próxima fecha, el conjunto chaqueño será visitante de San Telmo, el sábado, desde las 15.30.

