Murió Norma Nolan, la única argentina que fue coronada Miss Universo

Tenía 87 años y fue recordada por la organización del certamen como un símbolo de elegancia y legado.

Norma Beatriz Nolan, la única mujer argentina en conquistar la corona de Miss Universo, falleció a los 87 años. La noticia fue confirmada por la organización internacional del certamen a través de un comunicado en redes sociales, acompañado de un emotivo video de su coronación.

«La Organización Miss Universo extiende sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y a todos aquellos que fueron tocados por la vida de Miss Universo 1962, Norma Nolan», expresaron en la publicación. En el cierre del clip se la escucha decir: «Un saludo cariñoso para todos los argentinos y para todos los americanos».

El mensaje también resaltó su legado: «Como la primera mujer argentina en ostentar la corona de Miss Universo, su elegancia, belleza y espíritu pionero dejaron una huella imborrable en nuestra historia e inspiraron a las generaciones posteriores. Que su memoria siga brillando como símbolo de gracia, fortaleza y legado».

Nacida en Venado Tuerto, Santa Fe, el 22 de abril de 1938, Nolan estudió secretariado antes de iniciar una carrera como modelo televisiva. En 1962, se consagró Miss Universo en Miami, imponiéndose entre 51 candidatas de todo el mundo, entre ellas representantes de Islandia, Finlandia, Brasil y China.

Durante su reinado trabajó con reconocidos diseñadores, tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, lejos de buscar exposición mediática, prefirió mantener un perfil bajo y preservar su vida privada. En sus últimos años, se mantuvo alejada de los medios, sin hacer declaraciones públicas sobre su experiencia como Miss Universo.

