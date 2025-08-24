Matkovich destacó el accionar policial para hallar a Yenifer Florentín

La menor de edad fue encontrada en la casa de un adulto, que quedó detenido.

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, informó este viernes que un amplio operativo policial permitió localizar Yenifer Florentín, la menor de edad de Presidencia de la Plaza, quien permanecía desaparecida desde el pasado miércoles 20.

El dispositivo estuvo encabezado por el jefe de Policía, Comisario General Fernando Javier Romero.

«El hecho de que la joven fuese reincidente no impidió que se active un protocolo exhaustivo, con todas las unidades policiales abocadas a su localización», remarcó el funcionario.

Finalmente, la adolescente fue hallada en la vivienda de un adulto que dijo ser su amigo. El hombre quedó detenido a disposición de la Justicia, mientras se investiga su responsabilidad.

En paralelo, la menor será evaluada por profesionales de la salud para descartar cualquier situación de riesgo y garantizar su protección integral.

