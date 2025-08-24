Los Pumas hicieron historia en el Rugby Championship y derrotaron por primera vez a los All Blacks en Argentina

En el estadio José Amalfitani, el seleccionado argentino consiguió la cuarta victoria de su historia frente a Nueva Zelanda.

El seleccionado argentino de rugby consiguió un triunfo épico: por primera vez en la historia Los Pumas vencieron a Nueva Zelanda en tierras argentinas, por 29 a 23 en el estadio José Amalfitani. Es la cuarta victoria contra los All Blacks, la mayor potencia en este deporte. Además, esto igualó las posiciones en el Rugby Championship, ya que todos los participantes ganaron un partido. En la siguiente jornada, Los Pumas visitarán a Australia el sábado 6 de septiembre.

Los dirigidos por Felipe Contepomi comenzaron activos adelantándose primero en el marcador, pero Nueva Zelanda se lo dio vuelta con dos tries. Sin embargo los argentinos pudieron ponerse a tiro y el primer tiempo terminó con todo igualado en 13. En el inicio del complemento, Los Pumas tuvieron puntería con Santiago Carreras que anotó dos penales consecutivos y puso el score 19-13.

Luego llegó un muy buen try de Gonzalo García, que con la conversión de Carreras se colocó 26-13 en el marcador a falta de 20 minutos. Los All Blacks reaccionaron a falta de 12 minutos para el cierre y descontar (20-26) luego de un try de Samisoni Taukei’aho y la posterior conversión de Damian McKenzie. Sin embargo, los oceánicos quedaron con un hombre menos por la amonestación de Sevu Reece, quien no volvió a ingresar al partido. Esa acción fue aprovechada por Carreras, quien anotó un penal para el 29-20 de Los Pumas a 6 minutos del cierre. McKenzie decoró el resultado con un penal en tiempo de descuento y no hubo tiempo para más en Liniers.

