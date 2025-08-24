Llegaron los tanques SK105: la FDR inicia operaciones en Chaco y Formosa

Los tanques ligeros SK105 “Kürassier” llegaron en tren para sumarse a las operaciones de la Fuerza de Despliegue Rápido. Durante un mes estarán desplegados en las provincias de Chaco y Formosa como parte del entrenamiento militar.

La Fuerza de Despliegue Rápido (FDR) incorporará a los SK105 como uno de sus principales medios de combate blindado en los ejercicios previstos. Estas operaciones tienen como objetivo reforzar la capacidad de respuesta ante escenarios complejos. Los movimientos forman parte de un plan de adiestramiento intensivo de alcance regional.

Los tanques ligeros SK105 son orgánicos a la FDR, ya que integran el material de dotación del Regimiento de Caballería de Tanques 13 “Teniente General Juan Esteban de Pedernera”. Este regimiento cuenta con una amplia tradición en la caballería blindada argentina. Su participación refuerza la potencia operativa de las maniobras.

El Regimiento de Caballería de Tanques 13 depende de la Xma Brigada Mecanizada. Esta gran unidad forma parte esencial de la FDR, que concentra las fuerzas con mayor capacidad de despliegue en el país. Su intervención será clave en las operaciones previstas en la región del Litoral.

