Intentaron ingresar cocaína oculta en un pan en una comisaría de Barranqueras

El alimento estaba destinado a uno de los alojados en la dependencia.

Una mujer intentó ingresar droga a una comisaría. El hecho se registró minutos después de las 21 de este sábado, en la Comisaría 2ª de Barranqueras, hasta donde la implicada llegó con el alimento, destinado a un detenido, alojado en la dependencia.

La involucrada, de 26 años, llegó hasta el lugar junto a su pareja y entregó el alimento para que sea entregado al interno. En ese sentido, se realizó el control pertinente, cuyo resultado permitió al personal de guardia encontrar tres envoltorios negros, con una sustancia sospechosa.

Con ese panorama, se requirió la intervención de un equipo de la División Microtráfico de la Dirección de Consumos Problemáticos, que realizó la prueba de campo Narcotest, que arrojó positivo para cocaína, con un peso total de 1,9 gramos.

Así, se informó de la situación a la Fiscalía Antidrogas N° 2, desde donde se ordenó que la mujer fuera notificada de la causa y continuara en libertad.

Comentarios