«El tiempo es el único juez»: el mensaje del Gobierno tras las supuestas por coimas

El vocero presidencial, Manuel Adorni fue uno de los pocos funcionarios que se expresó al respecto.

Sin demasiadas explicaciones y con apenas 55 caracteres. Así fue una de las primeras respuestas del Gobierno nacional en medio del caso de los audios de supuestas coimas que terminó con la remoción del, ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo y que tiene como una de las principales involucradas a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

En ese contexto, fueron pocas las voces que se emitieron desde el Gobierno, en medio de una situación tiene como principal apuntada a nada más y nada menos que la hermana del Presidente. Con una frase escueta pero contundente, uno de los pocos que se expresó al respecto fue el vocero presidencial, Manuel Adorni.

«El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad», fue la expresión utilizada por Adorni a través de su cuenta oficial de X. Ni Javier, ni Karina Milei se refirieron al tema, hasta el momento, en una semana que termina y que fue dura para el gobierno, con múltiples reveses, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Quien previamente habló de la causa fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El funcionario había apuntado contra la vicepresidente, Victoria Villarruel y habló directamente de una causa armada, sobre todo en el contexto electoral.

