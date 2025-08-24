Comienza el US Open: ocho tenistas argentinos disputan el último Grand Slam del año

Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Mariano Navone, Francisco Comesaña, Federico Gómez y Solana Sierra estarán en el torneo.

Arranca el US Open, el último Grand Slam del año y ocho tenistas argentinos accedieron al cuadro principal. Se trata de Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Mariano Navone, Francisco Comesaña y Federico Gómez, por el lado masculino; mientras que Solana Sierra será la representante femenina.

En ese contexto, uno de ellos quedará hoy mismo en el camino. Y es que tres argentinos saltarán a la cancha durante el primer día del torneo. Se trata de Tomás Etcheverry, actual 58° del ranking mundial, quien se enfrentará a Camilo Ugo Carabelli, que ocupa la posición 43 del ranking.

Asimismo, Mariano Navone hará su presentación este domingo, frente al local, Marcos Giron. Será una buena prueba para el argentino, que actualmente se encuentra 74° en el ranking ATP, mientras que su oponente es 55° del mundo.

Para ver jugar a Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta argentina en la actualidad (puesto N° 19), habrá que esperar hasta el martes. Ese día, Cerúndolo se enfrentará al italiano Matteo Arnaldi, por el pase a la segunda ronda.

