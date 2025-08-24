Búsqueda contra reloj en Chaco: despliegan un megaoperativo para encontrar a Jenifer

La menor de 13 años está desaparecida desde el miércoles. Participan policías, bomberos y divisiones especiales en distintas localidades de la provincia.

La Policía del Chaco desplegó un amplio operativo para dar con el paradero de Yenifer Noemí Florentín, la adolescente de 13 años que permanece desaparecida desde el miércoles pasado. Desde las primeras horas del domingo, efectivos de distintas divisiones trabajan en simultáneo en varias localidades de la provincia.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se activó bajo la Orden de Operaciones Nº 666-DOI/25 y está encabezado por la Dirección de Operaciones Interior. Intervienen la comisaría de Presidencia de La Plaza, Colonia Aborigen y Machagai, además de la División Bomberos, Tránsito y Patrulla Vial de Sáenz Peña, Sección Rural, Microtráfico Interior, Investigaciones y el Departamento Canes. El operativo es supervisado por el comisario general Sara Aguilera y coordinado en el terreno por el oficial principal Marcos Zarate.

La desaparición de Yenifer fue denunciada el miércoles por la noche, luego de que saliera de la casa de su tutora en la Quinta 76 y no regresara. Horas después se viralizó un video en el que se la ve caminando junto a un joven identificado como R. A. S., de 19 años, en la localidad de Presidencia de La Plaza.

Con esa pista, la fiscal Candela Valdez, a cargo de la investigación, ordenó el allanamiento del domicilio del joven, donde secuestraron un teléfono celular y un anillo reconocido por la familia de la menor. El sospechoso fue detenido tras comprobarse que había mentido su edad y permanece a disposición de la Fiscalía Nº 15 de Resistencia.

Mientras tanto, la búsqueda de Yenifer se intensifica. En los últimos días, se sumaron entrevistas a testigos, peritajes en redes sociales y rastrillajes con perros, aunque todavía no hubo resultados positivos. El jefe de la Policía chaqueña admitió la gravedad del caso al remarcar: «Se presume lo peor».

La investigación sigue abierta y, aunque las autoridades no descartan ninguna hipótesis, todas las divisiones policiales permanecen abocadas a localizar a la adolescente.

Su desaparición fue denunciada el miércoles por la noche.

Comentarios