Borracho en moto, chocó con otro vehículo y terminó hospitalizado

Ocurrió en la madrugada de este domingo, sobre la avenida Castelli de la capital chaqueña.

Este domingo por la madrugada tuvo lugar un nuevo accidente de tránsito en la capital chaqueña. El hecho ocurrió sobre la avenida Castelli, en su altura 2700, entre una motocicleta de 150 cc. Y una camioneta compacta, marcha Peugeot.

Según se supo, el conductor de la motocicleta, un joven de 22 años, se encontraba manejando bajo un fuerte estado de ebriedad. A causa de esto, no tuvo las condiciones para manejar y embistió a la camioneta, conducida por un hombre de 58 años.

A la llegada de ambulancia y autoridades policiales, el guía de la moto fue llevado al Hospital de Barranqueras. Una vez allí, se practicó el test de alcoholemia que arrojó resultados positivos, presentando un grado de 1.61 g/L de alcohol en sangre.

Respecto al otro involucrado, fue trasladado a la Comisaría Quinta de Resistencia, para prestar declaraciones del accidente.

A raíz de la colisión y para realizar las pericias, ambos vehículos terminaron secuestrados.

