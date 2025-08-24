Boca vs. Banfield por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Tras ponerle fin a una dura racha sin triunfos, el Xeneize intentará repetir su desempeño de la última fecha ante el Taladro. Conocé los detalles del duelo.

Desde las 18:15 de este domingo, Boca se enfrentará a Banfield en La Bombonera. El partido, correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, llega después de la contundente victoria del Xeneize por 3-0 frente a Independiente Rivadavia en Mendoza.

A continuación, te ofrecemos toda la información relevante sobre este duelo, que será arbitrado por Nicolás Lamolina.

Formaciones de Boca vs. Banfield

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios o Alan Velasco; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Martín Iribarren, Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Ignacio Abraham; Lisandro Piñero, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Boca vs. Banfield: datos del partido

Hora: 18.15

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Nicolás Lamolina

Estadio: La Bombonera

