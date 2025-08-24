Boca volvió a ganar en la Bombonera: derrotó 2-0 a Banfield

Los goles fueron de los uruguayos Merentiel y Cavani. Con esta victoria, subió varios puestos y se metió en la zona de clasificación.

Paso a paso, el xeneize vuelve a sonreír. En la Bombonera, Boca venció por 2-0 a Banfield, en la fecha 6 del Grupo A del Torneo Clausura. Los goles fueron de Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Los dirigidos por Miguel Ángel Russo venían de vencer como visitante a Independiente Rivadavia y romper una racha negativa de 12 partidos sin victorias.

En el primer tiempo, el xeneize mostró una mejor cara que el «Taladro», con chances claras, pero sin afinarse en el remate final y ante un Facundo Sanguinetti firme bajo los tres palos. El conjunto del sur de Buenos Aires casi no llegó y, además, a los 36 minutos, se quedó sin su DT en el banco, tras la expulsión de Pedro Troglio por constantes reclamos.

En el segundo tiempo, Boca siguió con su solidez en el campo de juego y, a los 9 minutos del complemento se puso al frente. Tras una habilitación perfecta de Paredes para Aguirre, quien aguantó la marca, envió un centro al corazón del área para que el uruguayo Merentiel amague, desparrame en el camino al arquero Sanguinetti y defina con el arco totalmente vacío.

Tras la ventaja xeneize, el «Taladro» se despertó y empezó a probar a Agustín Marchesín, que respondió bien ante cada avance.

A los 36 minutos, Boca puso el 2-0 definitico. Tras un córner perfectamente ejecutado de Paredes, Battaglia peina una pelota que da en el travesaño y en el rebote, Edinson Cavani rompe la racha y anota.

Con esta victoria, Boca se metió en la zona de clasificación a octavos de final con 9 puntos, a solo dos del puntero Barracas Central. En la siguiente fecha, antes del receso por Eliminatorias, el xeneize visitará a Aldosivi, el domingo 31, desde las 14.30.

