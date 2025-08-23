Sin vuelos: este domingo continuará el paro de controladores aéreos

Durante algunos tramos no habrá autorización de despegues ni recepción de planes de vuelo, aunque se permitirán los aterrizajes por cuestiones de seguridad.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) inició este viernes 22 de agosto un cronograma de paros que se extenderá hasta el sábado 30.

El conflicto de los controladores aéreos, que viene escalando desde hace meses, promete complicar la operación en aeropuertos clave.

El gremio insiste en que los salarios llevan diez meses congelados y que las negociaciones con el Gobierno no dieron frutos. Piden un aumento del 45% y denuncian que la falta de respuesta por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la ANAC y la Subsecretaría de Transporte Aéreo generó un escenario de precarización del sistema.

Según sostienen, no se trata solo de una pulseada salarial: también hay malestar por la «desarticulación de direcciones operativas» y la falta de planificación a largo plazo.

La medida no será de paro total, sino en franjas horarias que ya fueron comunicadas. Este viernes 22 se interrumpieron los vuelos de 13 a 16 y de 19 a 22; este domingo 24, la medida e fuerza será en los mismos horarios.

El martes 26, la huelga se trasladará a la mañana (7 a 11) y a la tarde (14 a 17). Finalmente, el jueves 28 y el sábado 30 volverán a parar en los turnos de la tarde y la noche.

El Ministerio de Trabajo intentó frenar el conflicto con un nuevo llamado a conciliación obligatoria. Pero la estrategia duró poco: ATEPSA rechazó el planteo al considerar que ya atravesaron dos instancias sin resultados y que el Gobierno nunca presentó una propuesta salarial concreta.

Las estimaciones oficiales hablan de al menos 8.000 pasajeros perjudicados por la medida de fuerza, aunque el número podría crecer si se producen cancelaciones en cadena. Aerolíneas Argentinas y varias compañías low cost ya preparan reprogramaciones y advierten que los traslados podrían demorarse más de lo habitual.

