Milei en Rosario: evitó hablar de los audios y culpó a los «kukas» por la suba en la tasa de interés

El presidente Javier Milei prefirió dejar a un costado los problemas calientes que enfrenta el Gobierno, tras los allanamientos que se hicieron este viernes en la causa de las presuntas coimas en el área de Discapacidad, y centró su discurso en los conceptos económicos que acostumbra a desplegar, con una visión puramente técnica.

También se metió en la pelea electoral de octubre al señalar que por el riesgo ante los próximos comicios sube la tasa de interés. “En un año electoral, los inversores se asustan porque del otro lado están los kukas”, apuntó y agregó: “Hemos decidido entrar al ciclo electoral con mayor ortodoxia fiscal”.

El borrador del discurso que filtró el vocero Manuel Adorni en las redes sociales mostraba en la previa el tono que iba a tener la exposición de Milei, cuya presencia en Rosario estuvo atravesada por cierta tensión con una manifestación que llegó a pocos metros de donde se encontraba el Presidente.

Fue en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que reúne todos los años a los principales actores del sector agroindustrial de la Argentina, donde el mandatario prefirió hablar de la “volatilidad de la tasa de interés” y de aspectos técnicos del tipo de cambio.

Pero luego, durante el extenso discurso, Milei explicó por qué sube la tasa de interés. Él lo vinculó con el riesgo electoral y porque del otro lado, según advirtió “están los kukas, los degenerados fiscales”.

En esta oportunidad, la mirada sobre el Presidente estuvo atraída por el escándalo de las grabaciones clandestinas aparentemente editadas de conversaciones privadas que golpeó al Gobierno luego de los avances en la causa que tiene entre sus protagonistas a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), blanco este viernes de un allanamiento cuando se estaba yendo en su camioneta de su casa del barrio Altos de Campo Grande, en Pilar.

Le allanaron el inmueble, le requisaron los autos y los investigadores le secuestraron dos teléfonos celulares, documentos y una máquina de contar billetes. Milei, junto a su hermana Karina, que estaba en el auditorio en Rosario, esquivó referirse a ese tema caliente que alteró el humor de la gestión. Usó el estrado de la Bolsa de Comercio rosarina para exaltar los últimos “logros” del gobierno.

