Inauguraron la 94º Expo Rural de Margarita Belén

Este sábado, el gobernador Leandro Zdero, acompañó al campo y al presidente de la Sociedad Rural, Marcos Pastori, en la apertura de la feria sobre ganadería, agricultura, industria, comercio y servicios.

Al inicio de su discurso, el primer mandatario provincial recordó el compromiso que asumió el 10 de diciembre de 2023 para con el campo.

«Estamos aquí para reafirmar el compromiso con el sector productivo, nuestro país y el Chaco deben salir adelante uniendo esfuerzo, compromiso y sentido de pertenencia. Por eso, nuestra gestión fue ratificando este compromiso con el campo a través de las acciones», destacó Zdero.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo provincial recalcó la importancia del Plan Estratégico Participativo en la provincia. «Hemos marcado un norte, hacia dónde vamos a ir y hacia dónde queremos ir los chaqueños. La visión es clara, queremos un Chaco que se desarrolle, y no hay otro camino si no es de la mano del sector económico y productivo, porque son quienes se rompen el lomo de sol a sol».

«No es posible crecer y pensar que una provincia pueda avanzar tomando mate esperando que los recursos lleguen. Uno tiene que salir con esfuerzo y trabajo, no hay sociedad en el mundo que se haya desarrollado de esta manera. Nosotros estamos convencidos que Chaco puede salir adelante», expresó.

