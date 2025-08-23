Hombre de 72 años con fractura de cráneo tras caer de su motocicleta en Castelli

El hombre debió ser trasladado al Hospital de Sáenz Peña debido a la complejidad de su cuadro médico.

Un grave accidente de tránsito ocurrió en la noche de este viernes en el paraje Las Moras, de la localidad de Juan José Castelli, donde un hombre de 72 años resultó con severas lesiones al perder el control de su motocicleta.

El hecho se registró alrededor de las 23:45, cuando la víctima circulaba en una Honda Wave y, por causas que aún se investigan, cayó a la cinta asfáltica. Fue asistido en el lugar por personal de salud y trasladado de urgencia al hospital local.

Según el informe médico firmado por el doctor Esteban Berni, el hombre presentó fractura de cráneo con edema cerebral, otorragia y hematemesis, por lo que se dispuso su derivación inmediata a un centro de mayor complejidad en Presidencia Roque Sáenz Peña.

La Fiscalía interviniente dispuso que la causa se recaratule como «Supuestas Lesiones Graves en Accidente de Tránsito», mientras continúan las diligencias para establecer las circunstancias del siniestro.

