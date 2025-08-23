Gendarmería incautó 5.000 atados de cigarrillos tras persecución en Puerto El Zapallar

Detectaron un vehículo sospechoso cuyos ocupantes huyeron hacia la maleza al notar la presencia de los uniformados. Entre la vegetación, los efectivos encontraron los atados, que fueron secuestrados bajo intervención de la Fiscalía Federal de Sáenz Peña.

En un operativo realizado en Puerto El Zapallar, personal de Gendarmería Nacional logró el secuestro de 5.000 atados de cigarrillos que habían sido abandonados por contrabandistas al notar la presencia de los uniformados. La mercadería quedó bajo intervención de la Fiscalía Federal de Sáenz Peña.

El hecho ocurrió cuando efectivos de la Sección General San Martín del Escuadrón 14 Las Palmas realizaban un rastrillaje en un camino vecinal cercano a la Ruta Provincial Nº 3. Allí detectaron un vehículo sospechoso estacionado en la zona. Debido a la baja visibilidad, no se pudo identificar la marca, modelo ni patente del rodado.

Al advertir la presencia de la fuerza, los ocupantes huyeron hacia la espesura del monte, aprovechando la escasa iluminación. Aunque no fueron localizados, los gendarmes continuaron con un minucioso rastreo y encontraron entre la maleza varias cajas que contenían los 5.000 atados de cigarrillos.

La mercadería fue secuestrada bajo las directivas de la Fiscalía Federal de Sáenz Peña, con la colaboración del personal de ARCA, y se investiga el origen y destino del contrabando.

