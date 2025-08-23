El chaqueño Echeverri debutó en el Bayer Leverkusen: derrota y pocos minutos en cancha

El «Diablito» sumó sus primeros minutos en la Bundesliga; sin embargo, su equipo no logró ganar ni sumar puntos.

El chaqueño Claudio «Diablito» Echeverri debutó en el Bayer Leverkusen en el partido que se disputó este sábado ante el Hoffenheim, por la fecha 1 de la Bundesliga. El mediocampista ofensivo ingresó en el minuto 39 del segundo tiempo, reemplazando al argelino Ibrahim Maza, y jugó seis minutos.

A pesar de la derrota por 2-1 del «equipo de la fábrica», el futbolista argentino consiguió sus primeros minutos en su nuevo club, que sufrió diversas bajas importantes en el último mercado de pases e intentará reconstruirse en base a jóvenes talentos.

El chaqueño es una de las últimas incorporaciones del club alemán; anteriormente estaba en el Manchester City, donde fue considerado una de las mayores promesas del equipo, pero no logró sumar minutos.

