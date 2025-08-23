Días y horarios confirmados para los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

River, Racing, Vélez y Estudiantes son los equipos argentinos que siguen en carrera en el certamen más importante del continente.

Días y horarios de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Los cuartos de final de la Copa Libertadores iniciarán en la semana del 17 de septiembre, y se definirán una semana más tarde. El día y el horario fueron confirmados por Conmebol.

Vélez vs Racing: ida martes 16/09 a las 19 horas en Liniers; vuelta 23/09 a las 19 horas en Avellaneda

River vs Palmeiras: ida miércoles 17/09 a las 21.30 horas en Buenos Aires; vuelta 24/09 a las 21.30 horas en San Pablo

San Pablo vs Liga de Quito: ida jueves 18/09 a las 19 horas en Quito; vuelta 25/09 a las 19 horas en San Pablo

Estudiantes vs Flamengo: ida jueves 18/09 a las 21.30 horas en La Plata; vuelta 25/09 a las 21.30 horas en Río de Janeiro

