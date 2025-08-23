Detuvieron a una mujer con cocaína y más de un millón y medio de pesos en efectivo

La Policía allanó una vivienda en el pasaje Santa Fe y detuvo a una mujer de 34 años. En el lugar secuestraron cocaína, más de $1,5 millones en efectivo y distintos elementos vinculados a la causa.

Una mujer de 34 años fue detenida anoche en Fontana durante un allanamiento por presunta venta de estupefacientes, en el que la Policía secuestró cocaína, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la investigación.

El operativo se concretó cerca de las 23:40 en una vivienda ubicada en el pasaje Santa Fe, en cumplimiento de una orden del Juzgado de Garantías N° 5, a cargo de la jueza Belén Chapresto. La medida estuvo a cargo de la División Enlace Operativo del Departamento de Estrategias y Técnicas Investigativas Metropolitana.

Según informaron fuentes policiales, al ingresar al domicilio los agentes fueron recibidos con resistencia por parte de la moradora, quien finalmente fue reducida y aprehendida. En la requisa, los efectivos incautaron 0,9 gramos de cocaína, $1.567.100 en efectivo, una tijera y un teléfono celular.

La Fiscalía Antidrogas en turno, representada por el ayudante fiscal Facundo Rivera, dispuso el secuestro de la droga, el dinero y los elementos de corte, además de la notificación de aprehensión a la mujer en una causa por «supuesta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes».

