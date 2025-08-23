Con alerta por viento y por tormenta, así seguirá el tiempo en el Chaco

El pronóstico para el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional renovó los alertas por viento para lo que resta del viernes y el sábado, en todo el Chaco, y por tormentas fuertes para la madrugada del sábado, en el este de la provincia, al tiempo que anticipa tiempo mejorando a partir de la tarde del sábado con un marcado descenso de temperatura.

En ese marco, el alerta por fuertes vientos del sur abarca a toda la provincia, desde la noche del viernes hasta la mañana del sábado, con velocidades entre 20 y 40 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Asimismo, se renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para la madrugada del sábado, en los cinco departamentos del este del Chaco (San Fernando, General Dónovan, Libertad, Primero de Mayo y Bermejo).

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

