Unificaron dos condenas de José López y ahora enfrenta una pena de 13 años de cárcel

El Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 dispuso la unificación de dos condenas contra el exsecretario de Obras Públicas, José López quien ahora enfrenta una pena de 13 años de prisión. Uno de los expedientes unificados es el de la causa Vialidad, mientras que el otro es por enriquecimiento ilícito.

Fue el defensor oficial, Santiago Finn el que solicitó que se unifiquen las condenas. En ese sentido, el 13 de junio argumentó la necesidad de una «mirada integral de su responsabilidad penal», además del fin resocializador del fallo.

«La unificación de condenas asegura coherencia en el sistema de ejecución penal y evita un agravamiento irrazonable del trato punitivo», aseguraron los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Asimismo, detallaron que se logró acreditar «y dar por cierta la existencia de un beneficio económico vinculado con el plan criminal, pero que sólo fue en beneficio de dos de las personas condenadas: Lázaro Antonio Báez y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner».

Tras la decisión, el TOF mantuvo las multas por enriquecimiento ilícito además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

