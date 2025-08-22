Sameep comenzó a cortar el servicio de agua potable por deudas

Desde la empresa provincial indicaron que, primero se intima a los clientes deudores, y luego, si no reciben respuestas, acuden a los domicilios a interrumpir el suministro.

Desde la empresa Sameep informaron que, algunas cuadrillas vienen recorriendo casa por casa, intimando a los clientes morosos que no regularizaron su situación con la firma y el servicio.

Como primera medida, la empresa toma una lista de clientes morosos. Luego de tres facturas vencidas, se procede a una intimación donde se le informa la deuda al usuario.

 

Después, se espera un tiempo prudencial y si el cliente no se acerca a regularizar su deuda, se realiza el corte del servicio.

 

Los interesados podrán realizar sus consultas en avenida 9 de Julio 788 de Resistencia, o en las oficinas de cada localidad, ya que Sameep cuenta con varios planes de financiación.

 

Fuente:datachaco

