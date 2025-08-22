SÁENZ PEÑA: SECUESTRAN UNA BICICLETA Y DEMORAN A UN JOVEN EN EL B° MILENIO

En la madrugada de este viernes, alrededor de las 04:00, personal de la Comisaría Tercera, en móvil PT-665, fue comisionado por el 911 hasta calle 26 entre 21 y 23 del barrio Milenio por un masculino en actitud sospechosa.

Al arribar, los efectivos observaron a un joven que trasladaba una bicicleta de niño tipo playera color bordo. Fue identificado como P.A.V(18), domiciliado en el mismo barrio, quien no pudo justificar la procedencia del rodado.

La bicicleta fue secuestrada a fines de establecer su origen y se iniciaron actuaciones con carácter investigativo.

Intervino el Crio. de Policía José Jeremías Juárez, jefe de la Comisaría Tercera.

