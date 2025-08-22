SÁENZ PEÑA: DETIENEN A SIETE HOMBRES POR CARGAR PIEDRAS DE UNA PROPIEDAD PRIVADA 

En la jornada de ayer, efectivos de la Comisaría Segunda intervinieron en un predio ubicado sobre la Ruta Nacional 95, cercano a la rotonda de acceso a la ciudad, tras recibir la denuncia de un encargado.

El hombre de 40 años manifestó que observó a una camioneta Toyota Hilux blanca, con un tráiler doble eje enganchado, en el cual siete masculinos cargaban piedras de construcción sin autorización. Además, señaló que el lugar se encuentra delimitado y con tranquera de acceso, lo que confirmaría la condición de propiedad privada.

Ante la situación, la Policía procedió a la conducción de los siete implicados, y al secuestro de la camioneta, el tráiler y las palas utilizadas. Los demorados alegaron desconocer que se trataba de una propiedad privada.

Posteriormente, se estableció que uno de los involucrados, propietario de la camioneta, es además dueño de una ferretería en Av. 28 y 33 de Sáenz Peña.

Por disposición del magistrado interviniente, los siete hombres fueron detenidos en la causa “Supuesto Hurto en grado de tentativa”, y este viernes por la mañana serían presentados ante los estrados judiciales.

