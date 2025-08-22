Desde Chaco a China: se envió un nuevo contenedor de cuero salado

Esta semana, el Puerto chaqueño movió 9 mil toneladas, siendo la proyección mensual total de 12 mil. También se enviaron otros productos.

El gobernador Leandro Zdero constató este viernes, junto a la administradora del Puerto de Barranqueras, Alicia Azula, al subsecretario de Industria y Comercio, Patricio Amarilla, y a la titular de la Aduana Barranqueras, Carolina Coto, la carga de contenedores con cueros salados y productos que serán exportados a China.

«Fue una semana histórica, ya que se movieron casi nueve mil toneladas, teniendo en cuenta que teníamos una proyección mensual de 12 mil toneladas», celebró el primer mandatario provincial.

De esta manera, destacó la importancia de la decisión política del Gobierno provincial de desarrollo portuario y valoró el trabajo articulado con el Puerto y la Aduana.

Actualmente, desde el puerto chaqueño se exportan semillas de algodón, carbón vegetal, cuero salado, guayacán y mora amarilla. «Ver al Puerto en estas condiciones era una proyección que teníamos y que hoy con esfuerzo lo estamos cumpliendo», sostuvo.

En esa línea, recordó que estas nuevas exportaciones e importaciones generan de manera directa un movimiento económico y muchos otros beneficios de manera indirecta. «Hay empresas que están viniendo a operar desde acá, lo que quiere decir que ese trabajo articulado que hacemos con la Aduana traerá muchos más negocios, importaciones y exportaciones», expresó.

Para ello, remarcó la importancia del trabajo articulado entre el sector público y privado, y el rol clave del Estado. «No es posible que el sector público sea el único que pueda invertir, tiene que ser un dinamizador: YPF hizo el dragado para que este Puerto sea el centro de distribución de todo el Norte argentino, esto es fundamental para lo que pretendemos en materia de logística, de crecimiento y de desarrollo», concluyó.

REACTIVACIÓN DEL PUERTO EN TIEMPO RÉCORD

La encargada del Puerto, Alicia Azula, agradeció la decisión política del gobernador de acompañar la gestión para potenciar el Puerto y el trabajo articulado con Aduana, Prefectura Nacional. «Ver la postal de las dos grúas trabajando y toda esta actividad que parecía muy lejana, que se vayan cumpliendo los objetivos en poco tiempo es una satisfacción», manifestó.

«Estamos poniendo al Puerto de pie y recuperando la confianza de los empresarios que a través del Puerto abaratan los costos del transporte, hacen que esa diferencia de ganancia redunde en la economía regional», culminó.

Fuente:datachaco

