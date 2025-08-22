Bomberos combaten un incendio que amenaza casas y animales en Colonia Benítez

El fuego comenzó a primeras horas de la jornada y aún trabajan en su control. Bomberos voluntarios y de San Fernando participan del operativo.

Un incendio forestal se produjo este viernes en un campo, sobre el camino viejo a Colonia Benítez, y movilizó a bomberos voluntarios de la zona y de San Fernando, informaron fuentes policiales.

Según indicó el cuidador del predio, el fuego comenzó a primeras horas de la mañana, aunque desconocía los motivos de su inicio.

Desde la policía señalaron que los bomberos de Colonia Benítez, a cargo de Víctor Villalba, y de San Fernando, bajo supervisión del Sgto. Peloso Federico, trabajan en la contención del fuego. El lugar está ubicado a unos 150 metros de viviendas y animales vacunos, por lo que la intervención fue inmediata para evitar riesgos mayores.

El personal policial se mantiene en el lugar y continúa con las tareas de prevención y control del siniestro. Se espera un informe ampliado sobre la evolución del incendio.

