Una camioneta se incendió dentro de un garaje: asistieron a los dueños

El fuego consumió una camioneta Chevrolet S10 que estaba dentro de un garaje en el barrio Tribunal de Cuentas. Bomberos lograron sofocar las llamas.

Esta mañana, alrededor de las 8, se desató un incendio en una camioneta Chevrolet S10 que se encontraba en el garaje de una vivienda ubicada sobre la calle El Pintado al 1900, en el barrio Tribunal de Cuentas de Resistencia.

El propietario del vehículo, un hombre de 38 años, relató a la policía que se encontraba durmiendo junto a su esposa de 39 y su hermano de 22 cuando fueron alertados por vecinos sobre el fuego. Al salir, advirtieron que la camioneta estaba en llamas dentro del garaje.

En ese momento, y con la colaboración del camión recolector de residuos municipal que pasaba por la zona, lograron sacar el vehículo hacia la vía pública para evitar que las llamas se propagaran a la vivienda.

Minutos después, efectivos de la División Bomberos llegaron al lugar y sofocaron el incendio. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el foco ígneo.

Además, una ambulancia asistió a los ocupantes de la vivienda, quienes habían inhalado humo. Todos fueron trasladados para una mejor atención médica, aunque se constató que no presentaban lesiones.

Fuente:datachaco

