Sáenz Peña: Un tren de pasajeros chocó contra un auto en un cruce peligroso

El siniestro ocurrió en la mañana de este jueves en el cruce de avenida 28 y calle 1. No hubo heridos, pero el hecho reavivó reclamos por la peligrosidad del paso a nivel.

Una formación ferroviaria del tren de pasajeros SOFSE impactó contra un automóvil en el cruce de la avenida 28 y la calle 1 en Sáenz Peña en uno de los pasos a nivel más riesgosos de la ciudad termal. El accidente ocurrió alrededor de las 8.30 horas de este jueves y nos se registraron persnas heridas.

El siniestro ocurrió cuando el tren ingresaba a la ciudad, a pocas cuadras de la estación central. El impacto alcanzó al paragolpes delantero de un Toyota Corolla, que resultó dañado, aunque, afortunadamente, no hubo lesionados ni entre los ocupantes del rodado ni entre los pasajeros de la formación.

Los vecinos de la zona advirtieron que el cruce en cuestión es considerado de alta peligrosidad, ya que tanto trenes de carga como de pasajeros circulan con frecuencia y los accidentes en ese lugar son recurrentes.

Fuente:diariochaco

