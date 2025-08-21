River recibe a Libertad por un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo intentará hacerse fuerte de local y acceder a la próxima instancia de la copa.

River recibe esta noche a Libertad, por un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Con algunas vueltas, el equipo argentino pretende hacerse fuerte de local para meterse entre los ocho mejores del certamen internaciones.

El encuentro iniciará a las 21.30, en el estadio Mâs Monumental, con el arbitraje de Andrés Matonte. El partido de ida terminó 0 a 0, por lo que la serie está abierta para cualquiera de los equipos. En ese sentido, del partido entre Palmeiras y Universitario de Perú saldrá el rival del ganador de River y Libertad.

Para el encuentro de esta noche, el técnico, Marcelo Gallardo contará con Lucas Martínez Quarta, quien se recuperó de una lesión y jugará de titular. Asimismo, por estas horas, las dudas del entrenador pasan por la conformación del mediocampo. Para ello, deberá definir el acompañante de Enzo Pérez, si será Kevin Castaño o Giuliano Galoppo. Además, Gallardo tendrá que elegir entre el experimentado Ignacio Fernández o Juan Fernando Quintero.

Del lado de Libertad, aunque aún sin precisiones, se espera una formación inicial casi idéntica a la que presentó en la ida el técnico Sergio Aquino.

