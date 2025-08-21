El Gobierno designó a un interventor en la Agencia de Discapacidad

Se trata de Alejandro Vilches, hasta ahora secretario de Gestión Sanitaria. Además, ordenó una auditoría interna.

El Gobierno designó al nuevo titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras la salida de Diego Spagnuolo por la difusión de una serie de audios donde denunciaba corrupción, al tiempo que confirmó que comenzará una auditoría sobre todos los procesos internos del organismo.

El nuevo director de la ANDIS será será Alejandro Vilches, que hasta ahora se desempeña como secretario de Gestión Sanitaria y cercano al ministro de Salud, Mario Lugones.

Según trascendió, en la Casa Rosada mantienen la postura de que hasta el momento no hay información para corroborar si las grabaciones que le atribuyen a Spagnuolo son ciertas, y que colaborarán con la investigación y con el proceso judicial.

Javier Milei firmará en estas horas el decreto de la designación, que saldrá publicado en el boletín oficial de este viernes.

Además, el Gobierno formalizó también el desplazamiento del director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini, uno de los apuntados en la denuncia sobre el cobro de coimas.

Alejandro Vilches es médico egresado de la Universidad del Salvador, y ya cuenta con un paso por la gestión pública y por el sistema solidario de salud. Se desempeñó como asesor en la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y en el Congreso, además de ocupar distintos cargos en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y en la Armada Argentina.

Además, también fue director general de Evaluación de Calidad de los Servicios de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

Por otro lado, en el ámbito sindical y de la seguridad social, tuvo responsabilidades en varias obras sociales: la de ceramistas, la de químicos y petroquímicos de Zárate-Campana, la del gremio de la carne y la de trabajadores del cuero, entre otras. En todos los casos, ejerció como director médico o gerente de prestaciones.

