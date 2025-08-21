Atentado a Cristina Kirchner: liberaron Gabriel Carrizo, el jefe de los «copitos»

Nicolás Gabriel Carrizo recuperó su libertad tras pasar casi tres años preso. Ni la fiscalía ni la querella encontraron pruebas para acusarlo.

Luego de pasar casi tres años preso, Nicolás Gabriel Carrizo, señalado como el jefe de «Los Copitos», recuperó su libertad este jueves. La decisión de excarcelarlo se tomó en el marco del juicio por el atentado de Cristina Fernández de Kirchner luego de que ni la fiscalía ni la querella formularan una acusación en su contra.

La medida fue ordenada por Tribunal Oral Federal N°6 tras la lectura de los alegatos finales por parte de la fiscalía, a cargo de Gabriela Baigún, y de los abogados querellantes Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira.

Carrizo tuvo que pasar tres años preso en el penal de Marcos Paz. Había sido privado de su libertad en septiembre de 2022, cuando la jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó que lo detuvieran.

El denominado “jefe” de “la banda de los copitos” había sido procesado en su momento como supuesto «partícipe secundario» del hecho.

Sin embargo, la fiscal Baigún reconoció en el juicio que no encontró pruebas para acusarlo. Misma postura expresó la querella en sus alegatos finales.

Ante esta situación, el abogado de Carrizo, Gastón Marano, pidió a los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari la liberación inmediata desde la sede judicial, algo que le fue concedido.

La querella de la exvicepresidente tampoco pudo acusar a Carrizo. La decisión sobre esto sería parte de la estrategia judicial para intentar desarmar la idea de que el intento de asesinato fue parte de un grupo de jóvenes y apuntar a que detrás del hecho hubo un supuesto poder político.

En cuanto a los otros dos acusados, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, la querella pidió 15 años de prisión para ambos.

La fiscal Baigún, por su parte, solicitó ayer 15 años para Sabag Montiel y 14 para Uliarte.

En el caso de Sabag Montiel, la fiscal pidió que se unifique la pena a 19 años teniendo en cuenta los cuatro a los que ya fue condenado por la venta de videos de pornografía infantil.

