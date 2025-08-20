Zdero lanzó el programa red IAM Chaco para el fortalecimiento en telesalud y turnos digitales

Se trata de la Red IAM (infarto agudo de miocardio) que busca garantizar el acceso oportuno y de calidad a los servicios de atención cardiológica a todos los chaqueños. Además entregó equipamientos a los hospitales cabeceras de la provincia.

El gobernador Leandro Zdero junto al subsecretario de Programación y Gestión Estratégica Rafael Meneses lanzaron, este miércoles, en el Salón Obligado de Casa de Gobierno, la Red IAM (infarto agudo de miocardio) Chaco Cardio y Fortalecimiento de telesalud y gestión de turnos digitales. Además entregó equipamiento a los hospitales cabeceras de la provincia. El programa busca garantizar a toda la población chaqueña el acceso oportuno y de calidad a los servicios de atención cardiológica, sin importar la condición socioeconómica ni la ubicación geográfica.

“El principal objetivo es garantizar el acceso a la salud e igualdad de oportunidades para todos, para ello la incorporación de la tecnología es fundamental”, remarcó el Gobernador, acompañado también por la Secretaria General de Gobierno, Carolina Meiriño.

De esta manera, también se busca mejorar la supervivencia y calidad de vida de los pacientes, respondiendo a una demanda creciente asociada a la morbimortalidad por patologías coronarias. “Desde el comienzo de la gestión se trabaja con una mirada especial a la red sanitaria y sobre todo a la cuestión del infarto porque sabemos que es una de las patologías que más muertes causa en la población”, indicó.

Los objetivos específicos del programa son fortalecer la capacidad de detección y tratamiento inicial en hospitales cabecera; optimizar los tiempos de respuesta y traslado a centros de alta complejidad; establecer una red de comunicación efectiva entre todos los actores involucrados e implementar un sistema de seguimiento y evaluación de la calidad de la atención.

Para ello, el gobierno provincial apuesta al desafío de la telemedicina. “El mundo avanza en ese sentido y es el camino que estamos convencidos que tenemos que recorrer, puede llevar tiempo su completa implementación, pero optimiza tiempos y recursos y da buenos resultados”, sostuvo.

En la oportunidad, el gobernador agradeció a los equipos de profesionales y a todos los que están en las trincheras, hospitales y centros de salud por elevar la calidad de atención. “Elevar la calidad exige que destinemos muchos recursos para la compra de equipamiento, medicamentos y en recursos humanos, pero sabemos que son bien invertidos”, destacó y aseguró que continuará trabajando para mejorar el sistema de salud.

En el acto estuvieron presentes además los directores de hospitales y centros de salud, profesionales del sistema sanitario.

Entrega de equipamiento

Durante el lanzamiento se entregaron electrocardiógrafos con sistema de transmisión a distancia e informe centralizado a los hospitales de Villa Ángela, General San Martín, Quitilipi, Las Breñas, Pampa del Infierno, La Escondida y al hospital rural Misión Nueva Pompeya. Además de computadoras con licencia para informes centralizados (unidad coronaria) a los hospitales Perrando (de Resistencia) y 4 de Junio de Sáenz Peña.

También se entregó equipamientos para el fortalecimiento de TeleSalud, con el objetivo de ampliar la cobertura y optimizar la comunicación clínica: Computadora para TeleSalud a los siete hospitales cabeceras y a los CAPS 17 de Octubre de Villa Pegoraro, Villa el Tala, Alberto Torresagasti del barrios Güiraldes, Dr. Jorge Barbosa del Barrio España y General Belgrano Villa Odor de Resistencia. Al hospital Perrando y al 4 de Junio se le entregó equipamiento integral de TeleSalud. Todo fue una donación efectuada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y apoyo financiero del Gobierno Provincial.

“Hoy hay un sistema preparado para dar respuestas”

Meneses destacó la importancia del programa que permite saldar una deuda histórica en la provincia en cuanto al tratamiento de la patología. “En lo referente a los infartos hay una diferencia muy grande entre trabajar de manera coordinada a hacerlo de manera improvisada: es la diferencia entre vivir y morir”, sostuvo.

Por ello aseguró que la evidencia en medicina marca que trabajar en red es la única salida para dar respuesta a esta patología. “Trabajar en redes es el mejor camino para resolver problemas sanitarios, sobre todo para el tratamiento de la patología cardiovascular, que es la principal causa de muerte en el mundo”, indicó.

“Con la implementación de esta iniciativa estamos dando un paso importante para nuestra comunidad, hoy podemos decirle a cada chaqueño que hay un sistema que está preparado y organizado para dar la respuesta adecuada en el momento correcto”, cerró el subsecretario de Programación y Gestión Estratégica.

Comentarios