«Invito a todos, no a los cagones»: Zdero llamó a enfrentar al kirchnerismo con Milei

El gobernador chaqueño volvió a respaldar el acuerdo político con el Presidente rumbo a las elecciones de octubre.

Zdero apuntó contra el kirchnerismo.

«La única justificación es no rendirnos y resignarnos a que el Chaco tiene que cambiar», expresó este miércoles el gobernador Leandro Zdero en declaraciones radiales, donde defendió con firmeza su sociedad estratégica con Javier Milei rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El mandatario convocó a quienes tengan «coraje» a sumarse a la disputa electoral para «ponerle fin al kirchnerismo» en la provincia. En esa línea, remarcó: «No pueden volver nunca más en nuestra provincia, tranzaron con las mafias, hicieron ricos a sus socios piqueteros, han llevado vidas de muchos de los chaqueños o nos olvidamos?».

Zdero insistió en dejar de lado las disputas partidarias y sostuvo: «Pongamos al Chaco por delante, más allá de un partido político».

Cruces internos en la UCR

El gobernador también se refirió a los cuestionamientos que recibe dentro de su propio espacio por el acercamiento con La Libertad Avanza. «Yo tengo pertenencia política pero en esto hay que ser maduro y tener la grandeza de entender que no podemos permitirnos los chaqueños que quienes se robaron todo vuelvan», aseguró en diálogo con Somos Uno.

En ese sentido, advirtió que existen pruebas sobre hechos de corrupción: «Hay pruebas concretas y podría enumerar de todo lo que han hecho en el Estado provincial. Se llevaron la plata de los sectores más humildes y ahora dicen ser abanderados de esos sectores».

Incluso recordó: «Con el IAFEP se robaron absolutamente todo, no tienen como justificar y por eso estoy seguro que todo el entramado de funcionarios sabe perfectamente dónde está los recursos de los chaqueños».

Así, Zdero defendió su estrategia de ampliar las alianzas: «La política tiene que estar para servir a la gente y seguramente uno tiene su corazoncito, pero yo también llegué al gobierno con el acompañamiento de otros sectores políticos», planteó.

Frente a las críticas de un sector del radicalismo, señaló: «Algunos dentro del radicalismo me decían «no es el camino correcto, tenemos que estar solamente nosotros» y yo fui generoso abriendo también la lista para representar a diferentes sectores y terminar con esto que estaba infectando a los chaqueños».

«No a los cagones»

El gobernador concluyó endureciendo aún más su mensaje: «Invito a todos, a los que tienen coraje, no a los cagones, porque al kirchnerismo se lo enfrenta de esta manera. Destruyeron a la provincia, se robaron los recursos de los chaqueños y hoy estamos pagando las consecuencia».

Con un tono desafiante, cerró: «No me voy a cansar de decirlo, pese que a algunos les duele -y seguramente son los que abrazan la causa kirchnerista- que les duela señores».

Fuente:diariochaco

