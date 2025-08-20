Femicidio de Cecilia Strzyzowski: el juicio por jurados inicia el 28 de octubre

La jueza Dolly Fernández fijó 13 audiencias hasta noviembre para juzgar a los Sena y cuatro encubridores.

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski comenzará el 28 de octubre a las 7, de acuerdo con la resolución de la jueza Dolly Fernández, según confirmó Diario Chaco a través de fuentes judiciales. El proceso, que involucra al clan Sena y cuatro acusados de encubrimiento, se extenderá en 13 audiencias hasta el 20 de noviembre, con posibilidad de sumar más jornadas si es necesario.

Las audiencias preliminares restantes, clave para definir aspectos técnicos y procesales, están programadas para el 25 y 26 de agosto, y continuarán los días 2, 5, 9, 11, 15, 22, 23, 24, 25 y 26 de septiembre, todas a las 8, con posibilidad de extenderse hasta las 16.

El juicio oral se desarrollará los días 28, 29 y 30 de octubre, y 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19 y 20 de noviembre, iniciando a las 7. La selección de jurados populares, coordinada por la Oficina de Juicio por Jurados, será un paso crucial, y el lugar del proceso se comunicará oportunamente.

César Sena enfrenta cargos por homicidio doblemente agravado, sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña como partícipes primarios. Otros cuatro implicados serán juzgados como encubridores agravados.

El equipo fiscal estará integrado por Juan Martín Bogado (Cámara Nº2), Nelia Yael Velázquez (Investigación Penal Nº5) y Jorge Omar Cáceres Olivera (Investigación Nº4). La querella incluye a Sergio Gustavo Briend, por la madre de Cecilia, Gloria Romero; Sonia Valenzuela, por la Subsecretaría de Género y Diversidad; y los abogados Gabriela Judith Tomljenovic, Ricardo Ariel Osuna, Armando Nicolás Boniardi Cabra, Mónica Alejandra Sánchez y Sofía Elena Puente. La defensa la asumirá la Defensora Oficial Nº12, María Celeste Ojeda.

