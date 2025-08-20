El fiscal Luciani pidió que se ejecuten los bienes de Cristina Kirchner

Es un decomiso de lo $684.990.350.139 impuesto a los condenados.

En el marco de la causa Vialidad, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron que el Tribunal Oral Federal 2 «proceda inmediatamente a la ejecución de los bienes» de la expresidente Cristina Kirchner y los demás condenados en el expediente .

Los representantes del Ministerio Público Fiscal presentaron un escrito para contestar el planteo de la expresidente, quien alegó nulidades y la incompetencia del tribunal para realizar el decomiso de los $684.990.350.139 que les había impuesto a los condenados.

«Para empezar, debemos tener presente que en este juicio se acreditó la existencia —entre 2003 y 2015— de una de las matrices de corrupción más extraordinarias que, lamentablemente, se hayan desarrollado en la historia de nuestro país. Esta defraudación colosal trajo perjuicios inconmensurables para las arcas del Estado», plantearon Luciani y Mola.

CFK había presentado un escrito junto sus defensores donde impugnó la decisión que ordenó la ejecución de sus bienes, cuestionó el monto fijado a pagar y solicitó que se deje sin efecto esa medida.

