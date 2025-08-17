Torneo Clausuta: Vélez venció 2-1 a Independiente, que sigue en crisis

El «Rojo» atraviesa un inicio preocupante y sigue sin ganar en el certamen. El «Fortín» se entusiasma, a días de la revancha por un lugar en cuartos de final de la Libertadores.

En el estadio José Amalfitani, Vélez le ganó 2-1 este sábado a Independiente en un partidazo con tres goles de penal, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025.

El «Rojo» se quedó con uno menos en el final de la primera mitad, por la expulsión de Kevin Lomónaco en la jugada que derivó en el penal, con el que Godoy abrió la cuenta. Cerca del final del encuentro lo empataba Loyola, pero en el cierre Braian Romero puso cifras definitivas.

El equipo de Julio Vaccari no encuentra el camino en este semestre. Todavía no pudo sumar de a tres en el Clausura y, para colmo, quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Argentina frente a Belgrano de Córdoba.

La sequía de resultados se extiende a siete partidos oficiales sin victorias, lo que genera creciente preocupación en Avellaneda. En el plano internacional, el panorama tampoco es alentador. En la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el Rojo cayó 1-0 ante Universidad de Chile, aunque todavía conserva la posibilidad de revertir la serie como local. La presión es alta y el margen de error, mínimo.

El Fortín, por su parte, vive un momento ambiguo. En el Clausura, acumulaba apenas cinco puntos y comienza a mirar con recelo la tabla anual: su ventaja sobre San Martín de San Juan, último y en zona de descenso, es de solo seis unidades.

