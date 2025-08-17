Resistencia tendrá un domingo fresco con máxima de 23 grados

El cielo se mantendrá entre algo y parcialmente nublado durante toda la jornada.

La capital chaqueña amaneció este domingo con una temperatura de 12,1 grados, humedad del 94% y vientos del sudeste a 13 km/h.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se mantendrá con cielo algo a parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias.

La mínima prevista para hoy es de 10° y la máxima alcanzará los 23° durante la tarde, con condiciones estables y vientos moderados del sector este. Para la noche, la temperatura descenderá a unos 18°, con nubosidad variable.

De esta manera, se espera un domingo fresco, sin precipitaciones y con buenas condiciones para actividades al aire libre en la ciudad.

Fuente:diariochaco

