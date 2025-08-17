“La Libertad Avanza oficializó sus candidatos a Senadores y Diputados en Chaco”

La Libertad Avanza, comunicó hoy oficialmente a los candidatos que competirán por las bancas en el Congreso Nacional para Senadores y Diputados Nacionales, en las elecciones del próximo 26 de octubre.
CANDIDATOS A SENADORES:
1. Juan Cruz Godoy
2. Silvana Schneider
3. Sebastián Lazzarini
4. Lorena Mercado
CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES
1. Mercedes del Rosario Goitía
2. Guillermo Agüero
3. Glenda Seifert
4. Marcos Pastori
Suplentes:
Marcela Pibernus
David Serfaty
Patricia Valussi
En un acuerdo electoral el presidente Milei y el gobernador Zdero apuestan a sus mejores mujeres y hombres en las listas vinculadas con la defensa de los chaqueños y la defensa de los intereses de la provincia en la Nación”.
La vicegobernadora de la provincia, Silvana Schneider, será candidata a Senadora, y la lista será encabezada por el joven Juan Cruz Godoy de la LLA.
