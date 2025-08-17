Día del Niño: con un 84% más de importaciones, la industria del juguete registra ventas moderadas

La industria del juguete en Argentina afronta un difícil Día del Niño 2025, que se celebrará el próximo domingo 17 de agosto. A la suba modesta de ventas, que no llega a recuperar lo perdido en años previos, se le suma una muy elevada proporción de productos importados en el rubro tras las flexibilizaciones establecidas por el gobierno de Javier Milei.

Así lo advirtió la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), que señaló, en un informe publicado este viernes, que se «observa una leve mejora en el nivel de actividad en los comercios de cara al Día del Niño desde este jueves, impulsada por la expansión del comercio electrónico». Además, destacó que «la Noche de las Jugueterías creció 2,3% y el sector espera que el viernes no laborable puente impulse las ventas».

Sin embargo, la CAIJ agregó que «la recuperación del terreno perdido durante 2023 y 2024 continúa siendo un desafío», mostrando que la suba en las ventas fue modesta y que no alcanza a compensar la baja de los últimos años.

La advertencia de la cámara del juguete por las importaciones

En paralelo, la cámara alertó por el fuerte aumento de las importaciones. «Entre enero y julio de 2025, las importaciones de juguetes aumentaron un 84% en valor y un 114% en volumen frente a 2024, alcanzando 13.752 toneladas. También creció un 80% la cantidad de empresas importadoras, de 314 a 565», señaló.

En ese marco, la CAIJ precisó que este año «8 de cada 10 productos son importados de alta gama y con licencias», una tendencia que se enmarca en «la reciente flexibilización normativa impulsada por el Ministerio de Desregulación, que habilita la aceptación de certificados y ensayos del exterior».

Al mismo tiempo, advirtió que «la preocupación principal del sector no es la cantidad sino la calidad de las importaciones: 256 empresas ingresaron juguetes a valores inferiores a USD 3 por kilo, cercanos al precio de la materia prima, lo que plantea riesgos para la seguridad infantil y la competencia leal. Ese volumen representa el 50% del total importado». Esto, agregó la cámara, «puede vulnerar la seguridad y la salud de los niños debido a los desafíos en materia de fiscalización en el mercado, la falta de trazabilidad y el perfil de ciertas empresas que operan de manera desleal».

Por el alto nivel importado, «no se registraron aumentos de precios en los juguetes» y «se esperan tickets promedios relativamente bajos: alrededor de $22.000 en jugueterías de barrio y $45.000 en cadenas», detalló la CAIJ. Pese a los precios relativamente bajo, el repunte de las ventas de este año se mantiene modesto.

