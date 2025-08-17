Detuvieron a un hombre que con un arma casera disparó y asesinó a un adolescente

El ataque ocurrió en la noche del sábado, en Pampa del Indio. La víctima fue auxiliada y trasladada de urgencia al hospital, aunque ingresó sin vida.

Un adolescente murió en la madrugada de este domingo, luego de ser disparado por un hombre, en Pampa del Indio. El hecho ocurrió en la noche del sábado, en el barrio 22 de Agosto del paraje Cuarta Legua, donde la víctima fue abordada por el sujeto, quien más tarde fue detenido.

Fuentes policiales informaron que el joven se encontraba en las inmediaciones a un kiosco, aprovechando la conexión WiFi del lugar para jugar con su celular. En un momento dado, el atacante, un hombre conocido en la zona, llegó hasta el lugar y sin mediar palabras abrió fuego con un arma de fabricación casera, tipo tumbera.

El proyectil impactó a la altura del abdomen del chico, quien fue asistido de urgencia y trasladado al hospital General de San Martín, donde ingresó cerca de las 1, sin signos vitales.

Ante esa situación, la fiscalía de turno dispuso la intervención del GabineteCientífico del Poder Judicial y la autopsia al cuerpo; en tanto que efectivos del Departamento de Investigaciones Complejas Interior y de la comisaría local rastrillaron la zona y lograron la captura del implicado, un hombre de 28 años.

En el lugar, los peritos incautaron prendas de vestir con manchas de sangre, dos cartuchos calibre 16, fotografías y elementos de interés para la causa. «El presunto autor permanece aprehendido a disposición de la Fiscalía interviniente, mientras continúa la investigación judicial para esclarecer en su totalidad el ‘Presunto homicidio’», señala el parte oficial de la Policía.

