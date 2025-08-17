Confirmado: Matías Rojas rescindió con River y ya tiene nuevo destino

Sin lugar en la consideración de Gallardo, Matías Rojas se va de River y continuará su carrera en el extranjero.

El mercado de pases se sigue moviendo y River tiene una nueva baja. Matías Rojas, quien llegó hace un puñado de meses al club y quedó fuera de los planes de Gallardo para este segundo semestre, será nuevo jugador de Portland Timbers de la MLS. De esta forma se termina de resolver una de las novelas.

La llegada del paraguayo generó ilusión, sobre todo por lo que había hecho tiempo atrás en Racing. De hecho, convirtió en su primera presentación con el Millonario. No obstante, Rojas nunca pudo ganarse un lugar en el equipo, y menos aún con las constantes lesiones que tuvo durante su estadía en el club.

Tal es así que solo en el primer semestre, Matías se perdió 11 partidos por las diversas lesiones que sufrió. Eso, sumado a los pocos minutos de juego que tuvo cuando estaba a disposición, llevaron a que Gallardo decida borrarlo para lo que restaba de 2025. Finalmente, el enganche de 29 años se marcha de Núñez.

