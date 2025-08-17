Armado, intentó ingresar a la casa de una mujer y terminó detenido

Fue en el barrio Margarita, en La Leonesa, donde una mujer denunció que el individuo, armado, intentaba entrar a su casa.

Efectivos policiales concretaron la captura de un hombre, acusado de amenazas con armas. La denuncia fue radicada en horas de la madrugada de este domingo, por una mujer de 45 años, quien llamó a la Policía para pedir auxilio, ya que un sujeto armado intentaba ingresar a su domicilio, en el barrio Margarita, en La Leonesa.

Ante esa situación, un móvil de la fuerza llegó hasta el lugar y detectaron la presencia del individuo, de apellido Acosta, quien «por su manera de conducirse y expresarse se encontraba en estado de ebriedad», detalla el parte oficial. En ese contexto, el implicado se mostró agresivo con los uniformados y en sus manos llevaba un cuchillo tipo carnicero, por lo que fue reducido y esposado.

Asimismo, con presencia de un testigo, se le hizo el palpado de seguridad, cuyo resultado les permitió a los agentes encontrar un puñal entre sus pertenencias; en tanto que en el auto que se movilizaba, el involucrado llevaba una escopeta, tres cartuchos calibre 16 y postas de guerra.

Tras el hallazgo, se continuó con el secuestro de las armas y del auto, además del traslado de Acosta a la comisaría. Desde la Fiscalía se dispuso que se instruyan actuaciones sumariales por supuestas amenazas con arma, y el arresto del sujeto.

Fuente:diariochaco

