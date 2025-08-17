Anuncian lluvias y tormentas para este lunes en el Chaco

Tras un fin de semana largo con muy buenas condiciones del tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias y tormentas aisladas para este lunes, en Resistencia y alrededores, y tormentas fuertes para el martes, con poco cambio de teperatura para los próximos días.

En detalle, para este lunes se espera lluvias y tormentas aisladas durante todo el día, y vientos leves del este rotando al noreste, con un piso térmico de 13 grados y un techo de 27.

Asimismo, para el martes se prevé tormentas fuertes por la mañana y la tarde, y tormentas aisladas hacia la noche, con vientos moderados del norte rotando al noroeste con ráfagas. La temperatura oscilará entre 14 grados de mínima y 25 de máxima.

En tanto, para el miércoles se anuncia tiempo mejorando, con cielo mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde-noche, con 12 grados de temperatura mínima y 23 de máxima.

Por último, para el jueves, el SMN pronostica cielo algo nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde-noche, con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 23.

