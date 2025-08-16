Se prendió fuego el automóvil de un gendarme en plena ruta

El hecho se dio este sábado por la mañana, por la Ruta 16. El conductor informó que sintió olor a combustible y descendió del rodado.

Este sábado por la mañana, alrededor de las 11.20, efectivos de la Comisaría de Los Frentones intervinieron en el incendio de un vehículo por la Ruta 16, en el kilómetro 280.

Se trataba de un automóvil Fiat Estrada Adventure, rojo. El conductor de 43 años, empleado de Gendarmería Nacional, de Apóstoles, Misiones, adujo que conducía sin acompañantes.

 

También contó que sintió un fuerte olor a nafta, por lo cual detuvo su vehículo y vio que se había iniciado un foco ígneo.

Tomaron intervención los Bomberos Voluntarios de esa localidad.

