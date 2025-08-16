Por lavado de dinero, la Justicia exigirá el pago de US$ 330 millones a Lázaro Báez

Se trata de una multa impuesta por el juez federal Néstor Costabel que se suma al decomiso de 55 millones de dólares. Si no se cubre el monto con bienes o ingresos, se podría convertir en días de prisión.

El empresario Lázaro Báez ya perdió medio centenar de propiedades y cerca de tres millones de dólares que tenía depositados en el exterior, como parte de la ejecución de la pena en la causa conocida como «Ruta del Dinero K». La medida busca cubrir el decomiso de 55 millones de dólares, monto que la Justicia determinó que el ex socio comercial de Cristina Kirchner lavó durante tres años. La decisión fue tomada por el juez federal Néstor Costabel, en el marco de la ejecución patrimonial, y será seguida por el cobro de la multa impuesta, equivalente a seis veces el dinero blanqueado: 330 millones de dólares.

Según el fallo, Báez fue el eslabón central de una estructura que operó entre finales de 2010 y abril de 2013, utilizando principalmente a Austral Construcciones, su empresa insignia creada en 2003, y a la firma de taxis aéreos Top Air. Parte de los fondos provenía de contratos de obra pública vial adjudicados de forma sistemática, que luego fueron canalizados a operaciones de blanqueo. El delito precedente que generó los fondos ilícitos fue la evasión fiscal.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el decomiso de Austral Construcciones y Top Air por un valor equivalente a 330 millones de dólares, además del decomiso de activos por otros 65 millones de dólares. La ejecución ya permitió a la Justicia tomar posesión de casas, departamentos, cocheras, terrenos y otros bienes registrados a nombre de Báez, que quedarán afectados al pago de la pena.

La multa, a diferencia del decomiso, es de carácter individual y no solidaria con el resto de los condenados. El Código Penal establece que, en primer término, el juez debe intimar al pago dentro de un plazo determinado; si el condenado no paga, se procede a la ejecución de sus bienes o ingresos. Existe la posibilidad de que se solicite el pago en cuotas, pero en Comodoro Py consideran probable que Báez y otros imputados se nieguen a abonar, lo que derivará en la ejecución de bienes embargados.

Si no se logra cubrir el monto con bienes o ingresos, el artículo 21 del Código Penal habilita a convertir la multa en días de prisión, aunque esta es la última instancia y solo se aplica una vez agotadas todas las posibilidades procesales para cobrar. En paralelo, el artículo 23 regula el decomiso, que tiene como finalidad la reparación de daños y cuya ejecución ya está en curso.

El juez Costabel cuenta con bienes previamente identificados y embargados para avanzar en el decomiso. No obstante, en el caso de Báez existe un análisis específico sobre la quiebra de Austral Construcciones. En el marco de este proceso concursal, la jueza interviniente ordenó remates de bienes muebles e inmuebles de la constructora, cuyos resultados definirán qué activos podrán ser ejecutados para saldar la deuda judicial.

