Policía denunció haber sido embestido y amenazado de muerte en Pampa del Indio

El cabo Primero que se desempeña en la zona rural informó que iba a bordó de su motocicleta cuando fue embestido por un hombre de 36 años que luego de unas horas terminó detenido.

Un grave hecho de violencia se registró en la tarde de este viernes en la zona rural de Pampa del Indio, cuando un cabo primero de la Policía del Chaco denunció haber sido embestido intencionalmente por un automóvil y luego golpeado por un hombre identificado como N.A.G, quien finalmente fue detenido tras un operativo.

De acuerdo con la denuncia, alrededor de las 16 el efectivo V.R.A de 34 años, quien presta servicios en la Sección Santos Lugares del Departamento Seguridad Rural, regresaba en motocicleta desde el paraje Santos Lugares, donde había dejado a su concubina y a su hija. En un camino vecinal, su rodado fue colisionado desde atrás por un Chevrolet Prisma negro.

El cabo primero relató que tras la caída sufrió dolores en la pierna izquierda y que inmediatamente descendió del vehículo N.A.G, domiciliado en el mismo paraje, quien lo golpeó con puños y patadas mientras lo amenazaba de muerte: «Te voy a matar, no necesito traje para matarte».

Según la víctima, el detenido intentó incluso arrollarlo con su automóvil, por lo que debió huir hacia el monte para evitar ser embestido. Tras el ataque, el efectivo buscó resguardo en una vivienda cercana y luego se dirigió al hospital, donde un médico constató lesiones contusas en el muslo izquierdo y marcas rojizas en el cuello.

La Fiscalía Nº 1 de General San Martín dispuso un acta de constatación en el lugar del hecho, además del secuestro de la motocicleta de la víctima y del vehículo implicado. También ordenó la aprehensión de N.A.G por las causas de «supuestas amenazas, lesiones y daño».

Con colaboración de la Comisaría de Villa Río Bermejito, se logró el secuestro del Chevrolet Prisma la detención de N.A.G, quien fue notificado de su aprehensión y trasladado a la jurisdicción de Pampa del Indio para continuar con el proceso judicial.

