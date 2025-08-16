Murió el actor Alberto Martín a los 81 años

El reconocido artista falleció este sábado a los 81 años, tras permanecer varios días internado. La noticia fue confirmada por Carlos Rottenberg.
El reconocido actor de teatro, cine y televisión, Alberto Martín, falleció este sábado a los 81 años, tras varios días internado.
La noticia fue confirmada por Carlos Rottemberg a través de la cuenta oficial de X del Multiteatro, donde lamentó la pérdida de «uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional».
«Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia», informó Multiteatro.
El reconocido actor marcó una época en el teatro, la televisión y el cine argentino.