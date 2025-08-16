Fuerza Patria Chaco anunció los candidatos de la unidad: Capitanich al frente para frenar a Milei y Zdero

El justicialismo y sus aliados confirmaron los nombres que integrarán las listas. Para el Senado, Coqui estará acompañado por Magda Ayala; mientras que el intendente Sergio Dolce encabezará la de diputados nacionales junto con Julieta Campo, “Juanchi” García y Luisina Lita.

Fuerza Patria Chaco confirmó este sábado, en el marco del Congreso Provincial del Partido Justicialista, con Jorge Capitanich al frente, sus candidatos designados por unánimidad para las elecciones nacionales legislativas del próximo 26 de octubre.

“Coqui” encabezará la lista de senadores, acompañado por la intendenta de Barranqueras, Magda Ayala; el diputado provincial Rodrigo Ocampo, y la especialista en Educación, María Laura Zacarías.

En tanto que la de diputados nacionales tendrá en primer lugar a Sergio Dolce, intendente de Las Garcitas; acompañado por la dirigente de la juventud Julieta Campo; el jefe comunal de Machagai, Juan Manuel “Juanchi” García; y la ex concejal saenzpeñense, Luisina Lita. Completan, en calidad de suplentes, Juan Manuel Pedrini, Patricia Lezcano y Héctor Pruncini.

«Estamos juntos y por eso estamos unidos, porque creemos en la unidad para construir la victoria», aseguró Capitanich al hacer uso de la palabra y mencionar que “con aciertos y errores, el peronismo siempre defiende al pueblo y a los trabajadores”.

El presidente del PJ provincial hizo un llamado a la ciudadanía a “vencer el escepticismo electoral” y ratificó que “no todos somos iguales” por lo que es trascendental expresarse en las urnas.

“A la gente que se pregunta ‘para qué voy a ir a votar si en la política son todos iguales’ hay que responderles categóricamente que no es así, que no todos somos lo mismo», enfatizó Coqui.

«No es lo mismo aumentar las tarifas que se tornan impagables que no aumentarlas; no es lo mismo hacer obra pública que dejar que se rompan las rutas; no es lo mismo hacer viviendas que no hacerlas; no es lo mismo garantizar insumos en hospitales que dejar de lado la atención médica; no es lo mismo generar trabajo que miles de hermanos se queden en la calle”, reafirmó.

En cuanto a su rol en el Senado de la Nación, Capitanich enfatizó que será «defender al Chaco y los intereses de nuestra gente».

Definiciones clave

Además de la definición de los nombres, el peronismo chaqueño también acordó este sábado en Presidencia de la Plaza ampliar el Consejo partidario luego de las elecciones internas de noviembre para lograr una mayor amplitud y representatividad de cara al 2027.

En este marco, se aprobó la conformación de un “consejo de notables” que estará integrado por ex presidentes del PJ provincial.

Además, se avanzará de manera determinante en una reforma de la constitución partidaria y la creación de un registro de unidades básicas de todos los puntos del Chaco.

Y, en paralelo, se declaró la necesidad “de fortalecer la acción conjunta de los compañeros poniendo como eje central la unidad de todos los sectores”, de cara a las elecciones nacionales con una lista que integre a la totalidad de los espacios internos “por un proyecto común y que represente a todos los sectores”.

